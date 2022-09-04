Україна може отримати транш на 5 млрд євро від ЄС вже цього тижня - Шмигаль [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна очікує отримання 5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС у вигляді довгострокових кредитів вже цього тижня.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
"Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", - розповів він.
по темі
За минулу добу зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і п'ять крилатих ракет морського базування типу "Калібр"
Минулої доби українські військові ліквідували ще 350 окупантів і 25 танків
Втома росіян від війни заважатиме вербуванню, а неправдивих заяв кремля про ситуацію під Херсоном буде дедалі більше
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що близько 80% жителів росії підтримують війну проти України
За минулу добу українські війська ліквідували ще 350 окупантів