Голова кремля володимир путін знову зробив цинічну заяву про Донбас. Про це повідомляє росСМИ.

Він також похвалив бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", які воюють проти України.

Так, 5 вересня путін прибув з візитом на Камчатку і під час молодіжного форуму знову згадав війну в Україні. Він традиційно заявив про "неонацистий режим" і звинуватив його в трагедії на Донбасі.

Та трагедія, яка зараз відбувається на Донбасі - це результат діяльності націоналістичного режиму, який у 2014 році захопив владу, а потім розгорнув бойові дії на Донбасі.

Він додав, що росія нібито намагалася мирним способом "врегулювати конфлікт".

При цьому путін цинічно поспівчував жителям Донбасу і похвалив бойовиків псевдореспублік "за мужність", які, на його думку, воюють краще професійних бійців.