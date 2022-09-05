Президент росіїї аутін зробив цинічну заяву про Донбас [ Редагувати ]
Голова кремля володимир путін знову зробив цинічну заяву про Донбас. Про це повідомляє росСМИ.
Він також похвалив бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", які воюють проти України.
Так, 5 вересня путін прибув з візитом на Камчатку і під час молодіжного форуму знову згадав війну в Україні. Він традиційно заявив про "неонацистий режим" і звинуватив його в трагедії на Донбасі.
Та трагедія, яка зараз відбувається на Донбасі - це результат діяльності націоналістичного режиму, який у 2014 році захопив владу, а потім розгорнув бойові дії на Донбасі.
Він додав, що росія нібито намагалася мирним способом "врегулювати конфлікт".
При цьому путін цинічно поспівчував жителям Донбасу і похвалив бойовиків псевдореспублік "за мужність", які, на його думку, воюють краще професійних бійців.
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