Росія заборонила в'їзд американським акторам Бену Стіллеру та Шону Пенну, які підтримали Україну у війні з країною-агресором і приїжджали до Києва. Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

Загалом під російськими санкціями опинилося 25 громадян США. Зокрема низка американських сенаторів: Рік Скотт і Кевін Крамер, які у липні подали законопроєкт про санкції на продаж російської нафти Китаю, Кірстен Сінема, Патрік Тумі, а також міністерка торгівлі Джина Раймондо з заступниками, представники американського бізнесу та громадських організацій.

У Москві вважають, що ці люди відповідають за руйнування двосторонніх зв'язків і нагнітання конфронтації між РФ і США.

Бен Стіллер - посол доброї волі ООН. Він приїжджав до України 20 червня, відвідав Ірпінь і Макарів на Київщині, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Шон Пенн, який знімає документальний фільм про війну в Україні, приїжджав до нас 27 червня.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Зеленський присвоїв Пенну та Стіллеру державні нагороди України.