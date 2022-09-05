Шону Пенну та Бену Стіллеру заборонили в'їзд до Росії [ Редагувати ]
Росія заборонила в'їзд американським акторам Бену Стіллеру та Шону Пенну, які підтримали Україну у війні з країною-агресором і приїжджали до Києва. Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.
Загалом під російськими санкціями опинилося 25 громадян США. Зокрема низка американських сенаторів: Рік Скотт і Кевін Крамер, які у липні подали законопроєкт про санкції на продаж російської нафти Китаю, Кірстен Сінема, Патрік Тумі, а також міністерка торгівлі Джина Раймондо з заступниками, представники американського бізнесу та громадських організацій.
У Москві вважають, що ці люди відповідають за руйнування двосторонніх зв'язків і нагнітання конфронтації між РФ і США.
Бен Стіллер - посол доброї волі ООН. Він приїжджав до України 20 червня, відвідав Ірпінь і Макарів на Київщині, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Шон Пенн, який знімає документальний фільм про війну в Україні, приїжджав до нас 27 червня.
Нагадаємо, що наприкінці серпня Зеленський присвоїв Пенну та Стіллеру державні нагороди України.
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