Компанія Huawei представила нову родину смартфонів Mate 50, флагманом якої став Mate 50 Pro з підтримкою супутникового зв'язку.

Новинка отримала чіп Snapdragon 8+ Gen 1 від Qualcomm з 8 Гб оперативної та 256 або 512 Гб вбудованої пам'яті. Смартфон має 6,7-дюймовий OLED-дисплей роздільною здатністю 2616 х 1212 пікселів та частотою оновлення 120 Гц.

Підтримка мереж 5G реалізована за допомогою фірмового чохла, але Mate 50 Pro став першим у світі масовим смартфоном з супутниковим зв'язком. Вона працює лише в Китаї через мережу Beidou та дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та здійснювати голосові виклики.

Гаджет отримав фронтальну 13 Мп камеру і основний блок, який складається з 50 Мп об'єктива з оптичною стабілізацією та змінною діафрагмою, 64 Мп телеоб'єктив з оптичною стабілізацією, 3,5-кратним оптичним зумом і 200-кратним цифровим, а також 13 Мп.

Смартфон оснащений 4700 мА•год акумулятором з підтримкою швидкого заряджання дроту потужністю 66 Вт і функцією зворотної зарядки.

Mate 50 Pro отримав захист від пилу та вологи за стандартом IP68, який за рахунок особливого захисного скла Kunlun дозволяє смартфону без пошкоджень витримувати перебування на глибині до шість метрів.

У продаж Huawei Mate 50 Pro, який працює на фірмовій операційній системі HarmonyOS 3, вийде у вересні. Про можливість початку продажів за межами Китаю не повідомляється.

Нагадаємо, у липні Huawei представила смартфони Nova 10 і Nova 10 Pro з 60-мегапіксельною камерою.