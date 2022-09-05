Новий прем'єр Британії: основні заяви Ліз Трасс про Україну [ Редагувати ]
У понеділок, 5 вересня, у Великій Британії назвали ім'я нового прем'єра. Їм стала Ліз Трасс. Під час виборів Ліз усіляко підтримувала Україну та багато про неї говорила у своїй промові.
Згадаймо її основні цитати.
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