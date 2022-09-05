У Великій Британії знайшли заміну Борису Джонсону. Новою прем'єр-міністеркою країни обрали Ліз Трасс. Якою буде її ставлення до України, та що відомо про політикиню, яка стане третьою в історії Королівства жінкою на посаді прем'єра - розповість Світлана Чернецька із Великої Британії.

Мері Елізабет Трасс зацікавилася політикою ще в юнацтві. А в Оксфордському університеті її навіть обрали президенткою партійного клубу. Щоправда, тоді Ліз була в лавах не правих консерваторів, а лівих - ліберальних демократів. Вона виступала за легалізацію канабісу, проти розширення повноважень поліції і навіть.. за скасування монархії.

Велика Британія, 1994 рік, Ліз Трасс:

Ми, ліберальні демократи, віримо у можливості для кожного, у справедливість, здоровий глузд, в референдуми щодо важливих конституційних питань, ми не віримо в те, що люди можуть бути народженими, щоби керувати державою.

Трасс запевняє, що давно змінила погляди щодо монархії. І над цією запальною промовою вже завтра зможе посміятися безпосередньо з Її Величністю. Адже саме королева має затвердити політикиню на найвищу посаду. До Консервативної партії Ліз перейшла після закінчення навчання в Оксфорді. І не прогадала. У велику політику вона потрапила в 35 - стала депутаткою парламенту. За останні 10 років вона встигла пропрацювати в урядах трьох прем'єр-міністрів. Обіймала посади міністрів довкілля, юстиції, торгівлі та закордонних справ.

Марк Літтлвуд, друг Ліз Трасс, гендиректор Інституту у справах економіки:

Їй вдалася геніальна річ - і я не знаю, як це пояснити - з одного боку вона залишалася відданою урядовицею прем'єрів Девіда Кемерона, Терези Мей, Бориса Джонсона. А з іншого боку, вона завжди залишалася собою і дотримувалася своїх цінностей. Зазвичай політикам потрібно вибрати доріжку. Ти або відвертий індивідуаліст, який не має державної роботи, або ти до нудоти лояльний урядові, якому служиш. Їй справді вдалося поєднати ці дві бурі.

Лізз Трасс ще з дитинства захоплюється легендарною Маргарет Тетчер. Трасс часто порівнюють із її кумиром. Мовляв, і одягається дуже схоже, і так само рішуча й безкомпромісна. Ще до початку повномасштабної війни в Україні Ліз Трасс стала однією із найпалкіших адвокаток України у світі. Перед вторгненням вона особисто поїхала до москви, попередити про можливу помилку.

Велика Британія, грудень 2021р

Ліз Трасс, міністерка закордонних справ Великої Британії 2021-2022рр:

Ми послали потужний сигнал нашим ворогам і нашим союзникам. Ми дуже чітко заявляємо, що будь-яке вторгнення росії в Україну матиме масштабні наслідки, які будуть дуже дорого коштувати.

На відміну від багатьох інших країн, Велика Британія, зокрема, міністерство Ліз Трасс, добре підготувалися до війни в Україні. Перший пакет санкцій проти рф Лондон оголосив ще за день до повномасштабного вторгнення. І відтоді лише посилює обмеження проти наближених до путіна олігархів, банків та компаній, які годують Кремлівську машину.

Швейцарія, березень 2022 р.

Ліз Трасс, міністерка закордонних справ Великої Британії 2021-2022рр:

Ми готові зробити все, що потрібно, щоби послабити російську економіку і зупинити фінансування військової машини путіна. І я попереджала, що це матиме ціну для британців, але вона навіть й близько не зрівнюється з тим, як страждає народ України і яку ціну платить в цей момент за це жахливе вторгнення.

Час умовлянь москви та співробітництва з рф вичерпався 23 лютого - безапеляційно заявила Ліз Трасс. І обіцяє й надалі всіляко підтримувати Україну: і зброєю, і грошима. А після закінчення війни - допомогти із відбудовою.

Ліз Трасс, міністерка закордонних справ Великої Британії 2021-2022рр:

Єдиний спосіб закінчити цю війну, це коли росіяни підуть з України. І ми мусимо зробити все можливе, щоби українці перемогли володимира путіна. Якщо буде якесь провальне мирне врегулювання, якщо буде якась здача української території, то ми знаємо з історії, що росія просто повернеться, щоби забрати ще більше.

Сподвижниця Бориса Джонсона, вона залишалася з ним, навіть коли від нього відвернулися найближчі друзі й колеги.

Втім, разом із новим офісом на Даунінг-стріт, 10 - політикиня отримає у спадок доволі складну ситуацію в країні. Бо щойно Британія почала оговтуватися від пандемії, почалася війна. Подорожчали газ та світло, економіка - у кризовому стані. Тож спочивати на лаврах Трасс не доведеться, вже з перших днів на посаді прем'єра - британці чекають від неї швидких рішень.