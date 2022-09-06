Білий дім остаточно вирішив не включати рф до країн-спонсорів тероризму [ Редагувати ]
США не вважають за ефективну пропозицію внести росію до американського списку країн-спонсорів тероризму.
Про це повідомляє прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.
У Білому домі також заявили, що рішення не включати рф до списку країн-спонсорів тероризму є остаточним.
"Внесення рф до списку країн-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України, затримати експорт продовольства", - йдеться у заяві.
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