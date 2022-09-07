Рада обрала нового голову Фонду держмайна: хто ним став [ Редагувати ]
Верховна Рада України обрала нового голову Фонду державного майна. Про це повідомляється у Telegram-каналі народного депутата Олексія Гончаренка.
Ним став ексдепутат від партії "Голос" й член української переговорної делегації з росією Рустем Умєров.
За словами Гончеренка, під час засідання, призначення Умєрова новим головою Фонду держмайна підтримали 282 члени Верховної Ради.
Тим часом Умєров вже склав повноваження народного депутата.
Очікується, що Умєров зможе змінити формат роботи Фонду та залучити інвестиції.
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