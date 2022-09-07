РНБО ввела санкції проти 606 росіян [ Редагувати ]
Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти 606 представників російської влади. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Сьогодні ухвалено важливе рішення Ради національної безпеки і оборони України. Застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до керівної верхівки Росії.
Під санкції РНБО потрапили:
- 28 членів Ради безпеки РФ;
- 154 члени Ради федерації РФ;
- 424 депутати Держдуми РФ.
Всі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. Жоден з них не уникне відповідальності. Це лише питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних та політичних кроків задля такої відповідальності для них. Продумано робимо і всі інші кроки.
Повний санкційний список має бути опублікований на сайті президента України після затвердження санкцій Радою національної безпеки й оборони.
У Мінреінтеграції зазначили, що відтепер санкції будуть застосовуватись Україною синхронно з країнами-партнерами.
Нагадаємо, що 2 вересня Україна запровадила санкції проти "Росатому": у списку 700 осіб і компаній.
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