Україна запроваджує санкції проти "Росатому": у списку 700 осіб і компаній [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України погодив запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом". До списку увійшли понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з нею. Про це повідомляється на сайті уряду.
Санкції проти "Росатому" пов'язані з тим, що корпорація пов'язана зі спробою вкрасти в України Запорізьку АЕС.
До списку потрапив і радник генерального директора ФГУП "НО РАО (ДК "Росатом") Ренат Карчаа. Саме він вчора виступив у якості гіда по окупованій російськими військами Запорізькій АЕС під час візиту місії МАГАТЕ на станцію.
Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив:
Сьогодні - гід на станції, а завтра - маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже - підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку. Кожен, чиїми руками ведеться ця вбивча війна проти України, має сплатити свою ціну!
Повний санкційний список має бути опублікований пізніше.
Нагадаємо, що 2 вересня Україна запровадила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, до якого включили дочок Путіна.
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