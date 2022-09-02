Кабінет міністрів України погодив запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом". До списку увійшли понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з нею. Про це повідомляється на сайті уряду.

Санкції проти "Росатому" пов'язані з тим, що корпорація пов'язана зі спробою вкрасти в України Запорізьку АЕС.

До списку потрапив і радник генерального директора ФГУП "НО РАО (ДК "Росатом") Ренат Карчаа. Саме він вчора виступив у якості гіда по окупованій російськими військами Запорізькій АЕС під час візиту місії МАГАТЕ на станцію.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив:

Сьогодні - гід на станції, а завтра - маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже - підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку. Кожен, чиїми руками ведеться ця вбивча війна проти України, має сплатити свою ціну!

​Повний санкційний список має бути опублікований пізніше.

Нагадаємо, що 2 вересня Україна запровадила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, до якого включили дочок Путіна.