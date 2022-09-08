ЗСУ знищили понад 100 окупантів на півдні [ Редагувати ]
За добу сили ЗСУ завдали 13 авіаударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Ліквідовано 108 окупантів.
Унаслідок злагодженої роботи ЗСУ російська армія втратила на півдні:
- 5 танків;
- 3 реактивні системи залпового вогню "Град";
- 15 одиниць автобронетехніки;
- 10 гаубиць і гармат важкої артилерії;
- 1 важкий міномет;
- 2 пускові установки С-400;
- 1 радіолокатор наведення до С-300;
- 2 склади ворожих боєприпасів у Миколаївському районі.
В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з більше десятка кораблів і катерів. На бойовому чергуванні - 2 ракетоносії в готовності до пуску 16 крилатих ракет "Калібр".
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