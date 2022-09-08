Обстріл Харкова: є жертви [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова є загиблі та поранені. Про це повідомляється у Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Двоє людей загинули, ще 5 травмовані.
За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення.
За даними очільника регіону, усі профільні служби працюють на місцях влучань.
по темі
У ніч проти вівторка, 6 вересня, російські окупанти обстріляли Харків
У вівторок вранці, 30 серпня, окупанти обстріляли Харків. Станом на 31 серпня кількість жертв зросла
У середу вдень, 31 серпня, російські окупанти в черговий раз обстрілюють Харкова
Харків. Центр міста. Будівля обладміністрації. Після чергового обстрілу росіян сюди знову прилетіло.... Ракети влучили в те ж місце, куди рашисти вже вдарили "Калібром" першого березня.
Вранці 30 серпня, окупанти обстріляли центральну частину Харкова