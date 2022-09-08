Росія вдарила ракетами по Кривому Розі [ Редагувати ]
рф атакувала Кривий Ріг
Джерело: Reuters
Джерело: Reuters
У четвер, 8 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі.
Про це повідомляє в Telegram мер Кривого Рога Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях", - написав він.
по темі
Prev Next
08 вересня 2022 17:05 Генштаб оцінив загрозу з Білорусі на тлі її навчань по "звільненню територій"
Готовності участі Білорусі у російській війні проти України станом на сьогодні не спостерігається
07 вересня 2022 11:15 У Маріуполі пролунали потужні вибухи: що відомо
В окупованому Маріуполі сьогодні, 7 вересня пролунали потужні вибухи
07 вересня 2022 10:52 Коли Україна відкине росіян та звільнить Крим: прогноз генерала США
Українська армія до кінця цього року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого
07 вересня 2022 09:44 Росіяни двічі накривали "Градом" Нікопольський район
Масштаби руйнувань з'ясовуються
07 вересня 2022 09:22 Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили ще трьох цивільних
Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області