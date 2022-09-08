Колишній головний тренер "Брайтон енд Хоув Альбіон" Грем Поттер перейшов на аналогічну тренерську посаду в "Челсі". Поттер підписав з лондонським клубом п'ятирічний контракт, повідомляється у пресрелізі "Челсі".

Поттер - один з найбільш захоплюючих футбольних тренерів, який розпочав свою кар'єру у Швеції, перш ніж привнести свої таланти до англійської гри... 47-річний гравець має вищу освіту в дисциплінах, не пов'язаних зі спортом, і об'єднав цей досвід, щоб створити спільний, далекоглядний підхід.

Минулого сезону "Брайтон" під керівництвом Поттера досяг найкращих результатів в історії клубу. Кандидатура Грема Поттера називалася однією з найімовірніших для затвердження на посаду головного тренера "Челсі" через його успішну кар'єру в брайтонському клубі.

На цій посаді Грем Поттер змінить Томаса Тухеля, який очолював клуб з 2021 року.