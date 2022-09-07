Томаса Тухеля звільнили з посади головного тренера "Челсі" [ Редагувати ]
Джерело: ФК "Челсі"
Лондонський футбольний клуб "Челсі" звільнив свого головного тренера Томаса Тухеля. Про це повідомила прес-служба ФК.
Від імені всіх співробітників ФК "Челсі" клуб хотів би офіційно висловити подяку Томасу та його співробітникам за всі їхні зусилля під час роботи у клубі. Томас по праву посяде місце в історії "Челсі" після перемоги у Лізі чемпіонів, Суперкубку та клубному чемпіонаті світу за час роботи тут.
Тренуванням команди та підготовкою до майбутніх матчів займатиметься тренерський штаб "Челсі". Нового головного тренера буде призначено пізніше.
49-річний німець Томас Тухель очолював "Челсі" з січня 2021 року, за нього команда здобула перемогу в Лізі чемпіонів, взяла Суперкубок UEFA та виграла клубний чемпіонат світу. Тухель отримав нагороду FIFA як найкращий тренер 2021 року.
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