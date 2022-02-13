Лондонский "Челси" обыграл бразильский "Палмейрас" в финале клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Абу-Даби и закончилась со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1, но "Чесли" удалось забить в дополнительное время. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (55-я минута) и Кай Хаверц (117, пенальти). За "Палмейрас" отличился Рафаэль Вейга (64, пенальти).

Эта победа стала первой для лондонского клуба, владельцем которого является россиянин Роман Абрамович, на клубном мировом первенстве. В 2012 году в финале турнира "Челси" проиграл бразильскому клубу "Коринтианс" (0:1).

Напомним, что "Челси" в 2021 году стал победителем Лиги Чемпионов. "Палмейрас" получили право на участие в соревновании как победитель Кубка Либертадорес.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Самой титулованной командой является испанский "Реал", который завоевал трофей четыре раза.

Напомним, что в феврале 2021 года клубный чемпионат мира по футболу выиграла мюнхенская "Бавария".