"Челси" выиграл клубный чемпионат мира по футболу (видео) [ Редактировать ]
Источник: ФК "Челси"
Лондонский "Челси" обыграл бразильский "Палмейрас" в финале клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Абу-Даби и закончилась со счетом 2:1.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1, но "Чесли" удалось забить в дополнительное время. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (55-я минута) и Кай Хаверц (117, пенальти). За "Палмейрас" отличился Рафаэль Вейга (64, пенальти).
The perfect header! 😵@FIFAWorldCup pic.twitter.com/Y9msHiMoRS— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 13, 2022
Эта победа стала первой для лондонского клуба, владельцем которого является россиянин Роман Абрамович, на клубном мировом первенстве. В 2012 году в финале турнира "Челси" проиграл бразильскому клубу "Коринтианс" (0:1).
Picture perfect. 👌 pic.twitter.com/UUG68eob8N— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 12, 2022
Напомним, что "Челси" в 2021 году стал победителем Лиги Чемпионов. "Палмейрас" получили право на участие в соревновании как победитель Кубка Либертадорес.
Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Самой титулованной командой является испанский "Реал", который завоевал трофей четыре раза.
Напомним, что в феврале 2021 года клубный чемпионат мира по футболу выиграла мюнхенская "Бавария".
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