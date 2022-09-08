Новий монарх Великої Британії взяв ім'я Карла III. Про це повідомила прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ліз Трасс

Після смерті королеви Єлизавети II престол успадкував принц Уельський Чарльз. Церемонія його коронації відбудеться щойно тільки це буде можливо.

Чарльз на ніч залишиться у замку Балморал, де померла королева, а до Лондона повернеться у п'ятницю, 9 вересня, повідомляється на сайті Букінгемського палацу.

Спадкоємець сходить на престол негайно після смерті монарха. Впродовж доби збирається Рада престолонаслідування, яка формально оголошує монарха померлим і про сходження спадкоємця на престол.

Король Чарльз став спадкоємцем британського престолу у віці трьох років після смерті Георга VI. 73-річний принц був наступним у черзі на престол впродовж семи десятиліть, що стало найдовшим очікуванням в історії британської монархії.

Нагадаємо, що у липні Єлизавета II почала передачу повноважень принцу Чарльзу.