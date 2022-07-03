Єлизавета II почала передачу повноважень принцу Чарльзу [ Редагувати ]
Королева Великобританії Єлизавета II почала передачу спадкоємцю престолу принцу Уельському Чарльзу частину своїх обов'язків глави держави. Про це повідомляє Daily Mail.
Після платинового ювілею розклад монарха змінився. Деякі з більш важливих і офіційних обов'язків тепер за неї виконуватиме 73-річний принц Чарльз.
Поки Єлизавета II залишається главою держави і главою нації, але вона буде з'являтися тільки "там, де це доречно або необхідно". До них відносяться відкриття парламенту, призначення прем'єр-міністра, нанесення і прийняття державних візитів. Ці конкретні обов'язки були пом'якшені більш розпливчастими формулюваннями, згідно з якими роль королеви містить ряд парламентських і дипломатичних обов'язків, і що вона тільки приймає інших глав держав.
Конкретні заходи в Sovereign Grant Report були замінені на більш загальну роль Єлизавети за натхненням "єдності та національної ідентичності". З шести ключових подій Королівського календаря, офіційне відкриття парламенту було видалено, а решту цього року очолить принц Уельський.
по темі
Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про початок "нової ери" у світі
У п'ятницю, 1 липня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ми вже здивували світ
У п'ятницю вранці, 1 червня, в сесійній залі українського парламенту встановили прапор Європейського союзу
У п'ятницю, 1 червня, президент України Володимир Зеленський разом з Головою Верховної Ради України та Прем’єр-міністром підписує Спільну заяву
СБУ затримала російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій в Чернівській області