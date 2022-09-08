Королем Великої Британії став принц Чарльз [ Редагувати ]
Принц Уельський Чарльз після смерті королеви Єлизавети ІІ став новим королем Великої Британії.
Чарльз на ніч залишиться у замку Балморал, де померла королева, а до Лондона повернеться у п'ятницю, 9 вересня, повідомляється на сайті Букінгемського палацу.
Як пише The Guardian, церемонія коронації Чарльза відбудеться у Сент-Джеймському палаці в Лондоні щойно це буде можливо.
Спадкоємець сходить на престол негайно після смерті монарха. Впродовж доби збирається Рада престолонаслідування, яка формально оголошує монарха померлим і про сходження спадкоємця на престол.
Король Чарльз став спадкоємцем британського престолу у віці трьох років після смерті Георга VI. 73-річний принц був наступним у черзі на престол впродовж семи десятиліть, що стало найдовшим очікуванням в історії британської монархії.
Нагадаємо, що у липні Єлизавета II почала передачу повноважень принцу Чарльзу.
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