ВВП України скоротився на 37,2% [ Редагувати ]
Економіка Україна внаслідок російського вторгнення втратила 37,2% реального ВВП у річному вимірі. Про це повідомив Держстат.
Реальний ВВП у II кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,1% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2021 року - на 37,2%.
У Міністерстві економіки очікують, що реальний ВВП України до кінця 2022 року може впасти на 35-40% через повномасштабну війну.
За оцінками НБУ, у 2022 році економіка України скоротиться на 33,4% та частково "відіграє" втрати у 2023-2024 роках.
Нагадаємо, що Білл Гейтс прогнозує стагнацію світової економіки через війну в Україні.
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