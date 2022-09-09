Повне припинення угоди про спрощений візовий режим з рф: Рада ЄС затвердила рішення [ Редагувати ]
У п'яницю, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію "Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією". Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
До громадян росії будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.
Це призведе до збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідність надання додаткових документальних доказів, збільшення термінів оформлення віз і більш суворі правила видачі багаторазових віз.
Рішення почне діяти з 12 вересня 2022 року.
Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив:
Своєю неспровокованою і невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, росія порушила цю довіру і зневажила фундаментальні цінності нашого міжнародного співтовариства. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій росії і ще одним доказом нашої непохитної прихильності Україні та її народу.
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