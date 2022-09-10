СБУ затримала у Дніпрі жінку, яка "зливала" ворогу військові розробки [ Редагувати ]
У Дніпрі викрили співробітницю підприємства ракетно-космічної галузі. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Жінка передавала росіянам таємні дані про сучасні воєнні розробки.
62-річна жителька Дніпра ще до початку повномасштабної війни мала проросійські погляди і чекала окупації області. Прихильниця "русского мира" у соцмережах поширювала проросійські наративи.
З червня 2022 року жінка почала співпрацювати з окупантами. Її куратором був кадровий агент ФСБ. Вона коригувала ракетні удари по Дніпру та передавала дані про позиції ЗСУ.
Крім того, зрадниця "зливала" ворогу таємну інформацію про українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації державних оборонних замовлень. Жінка працювала на підприємстві ракетно-космічної галузі. Її син та чоловік також були співробітниками підприємства та займалися розробкою й модернізацією зброєння і ракетної техніки.
СБУ викрила зрадницю та за даним фактом відкрила кримінальну справу за ст. 111 ККУ. Жінку збираються взяти під варту.
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