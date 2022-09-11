У ніч на неділю, 11 вересня, енергоблок №6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі. Про це повідомляє "Енергоатому" в Telegram.

Зараз йде підготовка до його переходу в холодний стан.

Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживаючи тільки власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

У компанії повідомили, що напередодні ввечері після відновлення працездатності однієї з ліній зв'язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим відключення від енергосистеми України.

Було прийнято рішення про відключення енергоблоку №6 і переведення його в найбільш безпечний стан - холодний зупин. У разі повторного пошкодження ліній зв'язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС буде відбуватися від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами дизельного палива.

В "Енергоатомі" підкреслили, що вживають всіх можливих заходів, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.