Запорізька АЕС повністю зупинена [ Редагувати ]
У ніч на неділю, 11 вересня, енергоблок №6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі. Про це повідомляє "Енергоатому" в Telegram.
Зараз йде підготовка до його переходу в холодний стан.
Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживаючи тільки власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.
У компанії повідомили, що напередодні ввечері після відновлення працездатності однієї з ліній зв'язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим відключення від енергосистеми України.
Було прийнято рішення про відключення енергоблоку №6 і переведення його в найбільш безпечний стан - холодний зупин. У разі повторного пошкодження ліній зв'язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС буде відбуватися від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами дизельного палива.
В "Енергоатомі" підкреслили, що вживають всіх можливих заходів, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.
Для запобігання аварійній ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою і створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв'язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і безпечну роботу ЗАЕС.
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