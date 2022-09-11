Російські військові евакуюються разом з населенням з Козачої Лопані Харківської області. В селищі містяни встановили прапор України.

Про це повідомляє у Facebook Дергачівської міської ради.

Перед цим Дергачівський міський голова Вячеслав Задоренко повідомляв про те, що російські військові розпочали евакуацію з селища.

"За нашою інформацією, з Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять по хатах та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - відзначає Задоренко.