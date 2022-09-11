У Козачій Лопані встановили прапор України [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські військові евакуюються разом з населенням з Козачої Лопані Харківської області. В селищі містяни встановили прапор України.
Про це повідомляє у Facebook Дергачівської міської ради.
Перед цим Дергачівський міський голова Вячеслав Задоренко повідомляв про те, що російські військові розпочали евакуацію з селища.
"За нашою інформацією, з Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять по хатах та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - відзначає Задоренко.
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