Ввечері 11 вересня російські війська випустили по сходу України 12 крилатих ракет, 9 з них - збила протиповітряна оборона. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Усього - 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря. Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів.

Підрозділами повітряного командування "Схід" збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині (5 - Х-101, 2 - "Калібр"). Ще дві ракети знищено на Полтавщині.

Нагадаємо, що у неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через ракетний удар окупантів по об'єктах інфраструктури. У Харкові палає ТЕЦ-5.