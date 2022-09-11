Рашисти випустили по сходу України 12 ракет, 9 збила ППО (відео) [ Редагувати ]
Ввечері 11 вересня російські війська випустили по сходу України 12 крилатих ракет, 9 з них - збила протиповітряна оборона. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
Усього - 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів.
Підрозділами повітряного командування "Схід" збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині (5 - Х-101, 2 - "Калібр"). Ще дві ракети знищено на Полтавщині.
Нагадаємо, що у неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через ракетний удар окупантів по об'єктах інфраструктури. У Харкові палає ТЕЦ-5.
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