На південних рубежах ЗСУ знищили склад боєприпасів в Каховці, район зосередження ворожого озброєння і техніки, станцію РЕБ, живу силу і техніку росіян. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Протягом бойового дня ворог завдав 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення.

ЗСУ у відповідь завдали 3 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, пов'язаних зі знищенням району зосередження ворожого озброєння і техніки, станції радіоелектронної боротьби, двох складів боєприпасів".

За даними ОК "Південь", ворог за минулий день втратив: