ЗСУ на півдні знищили склад з боєприпасами [ Редагувати ]
На південних рубежах ЗСУ знищили склад боєприпасів в Каховці, район зосередження ворожого озброєння і техніки, станцію РЕБ, живу силу і техніку росіян. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Протягом бойового дня ворог завдав 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення.
ЗСУ у відповідь завдали 3 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, пов'язаних зі знищенням району зосередження ворожого озброєння і техніки, станції радіоелектронної боротьби, двох складів боєприпасів".
За даними ОК "Південь", ворог за минулий день втратив:
- 40 осіб;
- 4 танки;
- 4 одиниці броньованої техніки;
- 3 самохідних гаубиці "Мста-С";
- склад боєприпасів в Каховці.
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