У Краматорську рашисти вдарили ракетами по пологовому будинку (відео) [ Редагувати ]
У Краматорську внаслідок ракетного обстрілу серйозно пошкоджений перинатальний центру. Про це повідомляє Донецька ОВА.
Обласний перинатальний центр у Краматорську сьогодні вночі зазнав ракетного удару з боку російських окупантів. Росіяни влучили ракетою по приймальному відділенню, повністю його зруйнувавши.
Також росіяни били ракетами по приватному сектору: пошкоджені два приватні будинки та гаражі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Мер прифронтового міста Олександр Гончаренко повідомив, що "Краматорськ обстрілюють авіацією та ракетами, лише за вчора було більше шести ракет".
Нагадаємо, ввечері 11 вересня рашисти випустили по сходу України 12 ракет, 9 збила ППО.
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