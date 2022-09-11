Окупанти вдарили по Краматорську [ Редагувати ]
Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko
Окупанти вночі завдали ракетного удару по одному з промислових об'єктів Краматорська. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
Наслідки нічного ракетного удару С-300 по Краматорську. Росія продовжує знищувати промисловість нашого міста.
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