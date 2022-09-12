Харків залишився без світла та води, є загиблий та поранені [ Редагувати ]
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, є жертви та поранені. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Окупанти завдали удари по двох районах міста - Основ’янському та Київському.
На жаль, 1 людина загинула... Кількість поранених збільшилася до 4.
Через обстріли у Харкові зникло світло та водопостачання, повідомив мер Ігор Терехов.
Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.
Нагадаємо, ввечері 11 вересня рашисти вдарили по ТЕЦ-5 у Харкові через що без світла залишились кілька областей.
по темі
Одна людина загинула внаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова ввечері 10 вересня, повідомив міський голова Ігор Терехов. Пошкоджені кілька приватних будинків, один палає
Окупанти збільшили інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області
Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова є загиблі та поранені
У ніч проти вівторка, 6 вересня, російські окупанти обстріляли Харків
У вівторок вранці, 30 серпня, окупанти обстріляли Харків. Станом на 31 серпня кількість жертв зросла