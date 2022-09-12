Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, є жертви та поранені. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти завдали удари по двох районах міста - Основ’янському та Київському.

На жаль, 1 людина загинула... Кількість поранених збільшилася до 4.

Через обстріли у Харкові зникло світло та водопостачання, повідомив мер Ігор Терехов.

Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня рашисти вдарили по ТЕЦ-5 у Харкові через що без світла залишились кілька областей.