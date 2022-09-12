Удар по житловому будинку в Харкові: є загиблий і поранені [ Редагувати ]
В ніч на 12 вересня окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Харкові. Про це повідомляється у Telegram мера міста Ігоря Терехова.
Щонайменше одна людина загинула, ще двоє постраждали.
За словами мера, в результаті обстрілу житловий будинок частково зруйнований.
Обстріл житлового будинку в Новобаварському районі. На даний момент відомо про одного загиблого і двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований.
Також Терехов розповів, що вночі в місті рятувальні служби відновили водопостачання, а метро і наземний електротранспорт працюють в штатному режимі.
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