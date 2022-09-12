В ніч на 12 вересня окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Харкові. Про це повідомляється у Telegram мера міста Ігоря Терехова.

Щонайменше одна людина загинула, ще двоє постраждали.

За словами мера, в результаті обстрілу житловий будинок частково зруйнований.

Обстріл житлового будинку в Новобаварському районі. На даний момент відомо про одного загиблого і двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований.

Також Терехов розповів, що вночі в місті рятувальні служби відновили водопостачання, а метро і наземний електротранспорт працюють в штатному режимі.