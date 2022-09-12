Спецпідрозділ Нацгвардії збив російський Су-25, захопив сім полонених і два БТР (відео) [ Редагувати ]
Спецпідрозділ Нацгвардії знищив російський Су-25 та взяв у полон до десятка російських окупантів поблизу Куп'янська Харківської області. Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання НГУ.
Гвардійський розрахунок ПЗРК “Стінгер” знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25. Вже за декілька годин мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника. У результаті знищено дві вантажівки "Урал", два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз. При цьому вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів.
Гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сім окупантів. Таким чином українські захисники поповнили так званий "обмінний фонд".
Крім того, гвардійці, захопили два БТР-80 противника у справному стані.
Нагадаємо, що на Харківщині ЗСУ знищили колону окупантів, у тому числі важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок".
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