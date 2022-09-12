На околицях Лимана точаться бої - мер

На околицях Лимана, що на Донеччині, тривають бойові дії. Про це повідомив міський голова Журавльов. Тим самим він підтвердив інформацію, яка раніше поширювалася російськими телеграм-каналами про те, що місто поки що утримується росіянами, а бої йдуть поруч з ним - у Діброво та під Брусівкою