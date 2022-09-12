У Ростовській області пролунав потужний вибух. Про це повідомляють російські Telegram-канали та ЗМІ.

Вибух чули у Ростові, Азові, Таганрозі, Новошахтинську, Шахтах, Новочеркаську, Аксаї та в Єйську.

Офіційної інформації про вибух не було. Терорист Гіркін-Стрєлков пише, що ЗСУ завдали ракетного удару по околицях Таганрога.

Нагадаємо, рашисти другий день поспіль завдають потужних ракетних ударів по Харкову.