На Ростовщині вщент згорів будинок після падіння безпілотника (відео) [ Редагувати ]
У приватному секторі російського Таганрога вщент згорів приватний будинок на площі 70 кв. м. Причиною пожежі став безпілотний літальний апарат, який впав на дах будинку.
На відеозаписах які викладають у соцмережах місцеві жителі, видно, що пожежа сталася у двоповерховому цегляному будинку. Вогонь повністю його знищив.
Ростовські ЗМІ повідомили, що з будинку встигли врятувати літню жінку. Місцеві жителі розповіли, що на уламках безпілотника зображені червоні зірки - символ армії РФ.
Таганрог - велике місто на південному заході Ростовської області, розташоване приблизно за 40 км від кордону з Україною.
Нагадаємо, що 21 червня на Ростовщині розбився ворожий штурмовик Су-25.
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