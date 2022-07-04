У приватному секторі російського Таганрога вщент згорів приватний будинок на площі 70 кв. м. Причиною пожежі став безпілотний літальний апарат, який впав на дах будинку.

На відеозаписах які викладають у соцмережах місцеві жителі, видно, що пожежа сталася у двоповерховому цегляному будинку. Вогонь повністю його знищив.

Ростовські ЗМІ повідомили, що з будинку встигли врятувати літню жінку. Місцеві жителі розповіли, що на уламках безпілотника зображені червоні зірки - символ армії РФ.

Таганрог - велике місто на південному заході Ростовської області, розташоване приблизно за 40 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, що 21 червня на Ростовщині розбився ворожий штурмовик Су-25.