На трасі "Чернігів-Вишгород" трапилася ДТП із фурою: рух заблоковано [ Редагувати ]
Рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород" в обох напрямках заблоковано внаслідок ДТП. На дорозі перекинулась фура.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
Аварія трапилася на автошляху Р-69 поблизу села Слабин - перекинулася вантажівка з напівпричепом.
"Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, однак рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород" повністю заблоковано. Нині на місці події працює група реагування патрульної поліції та рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці просять врахувати наявну ситуацію та планувати свій маршрут в об’їзд місця ДТП - рух транспорту (повною масою до 10 тонн) організовано по трасі М01 "Київ-Чернігів".
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