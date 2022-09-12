Українські військові звільнили село Тернова на півночі Харківської області і вийшли на кордон з росією.

Про це повідомляє в Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

ЗСУ звільнили село Тернова Харківської області і вийшли на кордон з Росією"14-та окрема механізована бригада в Харківській області дійшла до кордону з Російською Федерацією. В село Тернова заходила 6-я рота 14-ї бригади", - йдеться в повідомленні.