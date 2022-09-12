"Збройні сили України не здатні наздогнати армію рф". Це один із жартів останніх днів, і він не такий далекий від реальності. Росіяни тікають на багатьох напрямках. Залишають позиції, кидають техніку та склади боєприпасів. Хто не встиг - потрапляють у полон.

І це не найгірший вихід - наші бійці закликають загарбників здаватися. Для цього запускають у бік позицій окупантів агітаційні снаряди з чіткою інструкцією, як зберегти життя. Кореспондентам Військового телебачення вдалося попрацювати разом із підрозділом артилеристів, які саме й стріляють по ворогу такими агітками.

Цього ранку ми працюватимемо разом з екіпажем реактивної системи залпового вогню "Вампір". Хлопці отримали завдання - стріляти в бік ворога… агітаційними снарядами.

Олександр Осовський, воєнний кореспондент:

Перед тим, як просуватися вперед, наші захисники передають привіт російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. В іншому випадку на українській землі їх чекає тільки смерть.

Агітаційні снаряди не несуть руйнування. Листівки всередині - закликають ворога здаватися в полон та інструктують, як саме це зробити.

Позивний "Сідор", військовослужбовець Збройних сил України:

Це агітаційні снаряди. Розрив ми виставляємо для того, щоб розрив був над ціллю і бумажки розлетілися прямо над ціллю, як можна на більшу територію.

В одному снаряді - півтори тисячі листівок. У кожній - нагадування окупантам, що в них іще є шанс скласти зброю та вижити.

На наших очах тривають останні приготування до запуску.

Зараз ми виставляємо час польоту снаряда, щоб розрив був прямо над самою ціллю.

Хлопці працюють швидко - стріляють у різних напрямах, аби якомога більше окупантів отримали повідомлення.

Позивний "Джокер", військовослужбовець Збройних сил України:

У нас сьогодні відбулася стрільба агітаційними снарядами. З листівками, щоб ворог розумів, що робити, як краще здатися. Зараз провели зарядку, виставили час розриву агітаційних снарядів. Для того, щоб листівки розійшлися по точці наведення. Тому в принципі завжди виконуємо свою роботу.

Екіпаж сьогодні має здійснити кілька виїздів, аби охопити якомога більшу лінію фронту.