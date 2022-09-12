Окупанти вже не контролюють Святогірськ Донецької області [ Редагувати ]
Святогірськ
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
Російські військові вже не контролюють адміністративні кордони Святогірська Донецької області.
Про це заявив ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін.
"Саме місто (Святогірськ - ред.) не контролюється ні Києвом, ні союзними військами", - заявив він.
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