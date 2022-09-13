ЗСУ знищили російський "Сонцепьок" (відео) [ Редагувати ]
Сили ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок". Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Багатотонна конструкція розвалилася надвоє.
"Сонцепьоку" трошки напекло.
На кадрах можна побачити розвалений російський "Сонцепьок".
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