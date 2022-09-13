Як виглядають позиції окупантів біля Святогірська (відео) [ Редагувати ]
Окупанти, відступаючи поспіхом, залишають на своїх позиціях зброю, їжу та використані боєприпаси. Про це повідомляє ДПСУ.
Саме таку картину можна побачити біля нещодавно звільненого Святогірська Донецької області.
Рашисти продовжують поспіхом відступати, залишаючи після себе звичну для них атмосферу. Ось так виглядає покинута російська позиція у районі Святогірська.
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