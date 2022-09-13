МВФ надасть Україні додаткові $1,4 млрд - Зеленський [ Редагувати ]
Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові $1,4 млрд у рамках програми екстреного фінансування. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України.
Лише кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль скаржився, що в останні місяці Міжнародний валютний фонд у відносинах з Україною "поводиться пасивно". Сторони не можуть погодити нову програму фінансування.
Нагадаємо, що 13 вересня Європарламент схвалив прискорене надання Україні траншу на 5 млрд євро.
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