Зеленський відмовився від переговорів з Росією та пообіцяв "боротися до кінця"

Проведення переговорів з Росією в актуальних умовах неможливе через відсутність у Кремля "бажання бути конструктивними". Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Українська сторона "боротиметься до кінця", а договір про припинення вогню між Україною та Росією може бути укладений лише після виведення російських військ