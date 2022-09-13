Депутати Європарламенту на пленарній сесії більшістю голосів підтримали застосування термінової процедури для надання другого траншу макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро.

Голосування щодо надання допомоги Україні має відбутися у Європарламенті у четвер, 15 вересня. Проекти резолюцій, які ухвалюються за терміновою процедурою, розглядаються у пріоритетному порядку.

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У липні Євросоюз схвалив допомогу Україні на суму до 9 млрд євро, Києву перерахували транш на 1 млрд євро. ЗМІ писали, що був розроблений новий план допомоги, який передбачає виділення до 5 млрд євро у вигляді довгострокових кредитів під гарантії.

Ще майже 4 млрд євро спрямують у вигляді грантів. Міністри фінансів країн ЄС 9 вересня, схвалили цей план.

Нагадаємо, що Україна запросила у США кредит на $1,5 млрд для закупівлі газу.