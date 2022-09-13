Європарламент схвалив прискорене надання Україні траншу на 5 млрд євро [ Редагувати ]
Депутати Європарламенту на пленарній сесії більшістю голосів підтримали застосування термінової процедури для надання другого траншу макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро.
Голосування щодо надання допомоги Україні має відбутися у Європарламенті у четвер, 15 вересня. Проекти резолюцій, які ухвалюються за терміновою процедурою, розглядаються у пріоритетному порядку.
У липні Євросоюз схвалив допомогу Україні на суму до 9 млрд євро, Києву перерахували транш на 1 млрд євро. ЗМІ писали, що був розроблений новий план допомоги, який передбачає виділення до 5 млрд євро у вигляді довгострокових кредитів під гарантії.
Ще майже 4 млрд євро спрямують у вигляді грантів. Міністри фінансів країн ЄС 9 вересня, схвалили цей план.
Нагадаємо, що Україна запросила у США кредит на $1,5 млрд для закупівлі газу.
по темі
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, які країни перестали оформляти туристичні візи для росіян
Медевакуація дозволяє фактично отримати безкоштовний трансфер з дому до лікарні у європейській країні. І, звісно, лікування. Організувати побут допомагають уже волонтери.
Американські партнери ще остаточно не завершили формувати модель ленд-лізу для України
Голова кремля володимир путін сказав, що росія може припинити постачання газу та інших енергоресурсів до Євросоюзу
Європейська комісія та Україна підписали угоду, в рамках якої Київ отримає 500 млн євро допомоги. Про це оголосив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер. Гроші будуть надані в рамках кампанії "«Підтримай Україну" та міжнародної конференції донорів, яка відбулася у травні у Варшаві