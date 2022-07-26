Україна має намір укласти угоду з МВФ на 15-20 млрд доларів [ Редагувати ]
Україна до кінця року має намір укласти угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 15-20 млрд доларів.
Про це повідомляє глава Нацбанку Кирило Шевченко, якого цитує Reuters.
Як заявив глава НБУ під час візиту до Лондона, він сподівається домовитися про своп-лінії з Банком Англії протягом декількох тижнів, хоча і не уточнив на яку суму. За його словами, Київ вже направив запит на додаткове фінансування від МВФ.
Шевченко зазначив, що сподівається на програму обсягом до 20 млрд доларів на два або три роки у формі резервної угоди (stand-by) або механізму розширеного фінансування (EFF). Угода на 20 млрд стане другою за величиною діючим в даний час кредитом МВФ після Аргентини.
"МВФ завжди виступав партнером України під час війни. Я сподіваюся почати нову програму в цьому році", - підкреслив він.
Він також додав, що ця програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку України. Щоб забезпечити повернення до довоєнних умов, таких як гнучкий обмінний курс, відсутність обмежень на валютному ринку, скорочення прострочених кредитів у банківському секторі та збалансована фіскальна політика.
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