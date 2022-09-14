Шестикласники із Червоної Слободи на Черкащині взялися робити зі своїм вчителем дерев'яні побутові дрібнички, щоб їх продати, а гроші передати на допомогу ЗСУ. Розпочали свої заняття під час літніх канікул і нині справу теж не полишають. Що майструють дітлахи, і з якими думками - знають колеги.

Шестикласник Георгій уважно слухає вчителя, адже хлопець хоче зробити все якнайкраще. Цей ослінчик згодом продадуть, а гроші перерахують волонтерам для купівлі необхідного військовим.

Георгій Плис, школяр:

Я хотів допомогти, але я не знав як, я тут сказали, що можна робити вироби і ми почали робити. Мені сподобалось, шо я буду робити шось своїми руками, навчуся і потом теж зможу робити шось.

Поряд 11-річний Костя пробує виготовити металевий совок.

Хлопець каже - разом з однокласниками вже навчилися робити чимало корисних дрібниць - швабри, підставки під гаряче та кухонні дошки. І процес виготовлення чогось власноруч - зізнається, дуже захопливий.

Костянтин Лазуренко, школяр:

Цікаво, шо з дерева можна різні матеріали зробити і потім або продавати, або собі оставлять дома і ними користуватись. Я хотів допомогти армії, щоб вона бистріше перемогла і наконєц-то наступив мир.

Дівчата мають власний проект збору коштів для військових.

Лілія Ткач, школярка:

Ми сплели більше 200 браслетів з бісеру, їх робити не так і важко, десь два дні один браслет, ми з дівчатами все літо майже ходили і робили ці браслети.

А об'єднав підлітків навколо спільної ідеї вчитель місцевої школи Валерій Ямборський. Своїм учням наприкінці уроку він обов'язково дякує.

Чоловік каже - для дітей це і трудове, і патріотичне виховання. І дуже радіє, що молодь загорілась ідеєю виготовлення дерев'яних виробів задля допомоги ЗСУ.

Валерій Ямборський, вчитель технології Червонослобідської школи №2:

Шини автомобілів, обрізки дерев, гулля, обріщки металолому, все шо під руками було, все виготовляли вироби, працювали ми по півгодини, все залежало від сигналів тривоги, бо після сигналів тривоги ми розбігались.

Реалізувати готові дитячі вироби допомогли служителі місцевої церкви. Школярам своєю працею вдалося заробити 3,5 тисячі гривень, які передали на потреби ЗСУ.