Британська розвідка повідомила, як росія використовує іранські безпілотники [ Редагувати ]
Росія вперше розмістила іранські безпілотні літальні апарати (БПЛА) в Україні. Вони намагаються використовувати цю систему для нанесення тактичних ударів
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як наголошується у зведенні, українські офіційні особи 13 вересня 2022 року повідомили, що їх сили збили БПЛА Shahed-136 недалеко від Куп'янська, в районі триваючого успішного наступу України.
Shahed-136-ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися при нападах на Близькому Сході, в тому числі проти нафтового танкера MT MERCER STREET в липні 2021 року.
За даними британської розвідки, росія все частіше закуповує зброю у інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран і Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються.
"Втрата Shahed-136 поблизу лінії фронту говорить про те, що існує реальна ймовірність того, що Росія намагається використовувати цю систему для нанесення тактичних ударів, а не по стратегічних цілях в глибині української території", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.
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