Боррель запропонує ЄС надати нове фінансування на військову допомогу Україні [ Редагувати ]
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Державам-членам Європейського Союзу невдовзі буде запропоновано надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні. Про це повідомляє глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"Найближчим часом я запропоную виділити шостий транш з Європейського фонду миру для продовження військової допомоги Україні", - сказав він.
За словами Борреля, країни ЄС вже виділили 2,5 млрд євро із цієї кредитної лінії у вигляді 5 траншів по 500 млн євро.
"Російська армія відступає. Нині не час здаватися. Ми маємо продовжувати нашу військову допомогу та подвоїти наші зусилля", - наголосив дипломат.
Він нагадав, що Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами та не підлягає парламентському контролю.
"Це не фінансування з європейського бюджету", - додав Боррель.
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