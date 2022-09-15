Командування Об'єднаних сил ЗСУ повідомило про те, що військові продовжують посилювати оборону столиці та загалом Київського напрямку. Про це пишеться у Facebook.

Для цього захисники постійно тренуються.

Серед підрозділів ЗСУ, які обороняють Київ, 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Бійці з 24 лютого захищали столицю і продовжують укріплювати оборону міста.

Позиції та підготовку захисників на Київський напрямок у Північній операційній зоні перевірив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Військові пояснили, що навчання планує командир роти. Він підіймає бійців за тривогою та визначає їм завдання. Кожного разу план тренування змінюється.

Цей процес триває щодня і щоночі у той спосіб, який необхідний командирові роти для виконання завдань з підвищення оборонних спроможностей підлеглого особового складу.

Командиром "чорних запорожців" є молодий офіцер з бойовим досвідом. Він захищав Донецьку область та Київ.