Ракетний удар по Кривому Рогу: деталі [ Редагувати ]
У четвер, 15 вересня, окупанти завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.
Пошкоджено промислове підприємство.
Знову крилата ракета. Попадання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, докладні наслідки уточнюються.
За словами Вілкула, попередньо, в результаті ракетного удару обійшлося без втрат.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram підтвердив інформацію про новий ракетний удар по місту.
У нас знову ракетна атака на Кривий Ріг. Росіяни потрапили в об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.
Голова ОВА повідомив, що масштаби руйнувань уточнюються.
Ворог хоче залякати нас щоденними тривогами і ракетами. Але у нього нічого не вийде. За кожен удар прийде Розплата. Стоїмо!
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