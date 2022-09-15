У четвер, 15 вересня, окупанти завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

Пошкоджено промислове підприємство.

Знову крилата ракета. Попадання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, докладні наслідки уточнюються.

За словами Вілкула, попередньо, в результаті ракетного удару обійшлося без втрат.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram підтвердив інформацію про новий ракетний удар по місту.

У нас знову ракетна атака на Кривий Ріг. Росіяни потрапили в об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.

Голова ОВА повідомив, що масштаби руйнувань уточнюються.