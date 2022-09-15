Звільнення українськими військовими території Харківщини завдало серйозного репутаційного удару по кремлю та військовій верхівці рф. Аналітики інституту вивчення війни заявили, що вже є спроби "відбілити" путіна та зняти з нього будь-яку відповідальність за поразку на Слобожанщині. До слова, це перша поразка, яку в росії визнали офіційно.

Як після цього змінилася риторика "спеціальної воєнної операції" та наскільки послабли позиції путіна - з'ясовував Євген Бригар.

Балаклія. Харківська область. Після блискавичного контрнаступу українських військових, місто починає оживати! Вперше за пів року люди не бояться виходити з домівок. Військових зустрічають з хлібом та сіллю.

Алла Плесак, жителька Балаклії:

Сейчас по-флотски ждем, а подруга доваривает борщи, понесем. А вчера были блинчики, сегодня утром блинчики. В общем, мы очень рады… просто слезы.

"Плачуть" і росіяни. Щоправда, в соцмережах. Вони не розуміють, як можна було повернути нашій армії за кілька днів території, які їхні вояки утримували кілька місяців.

Ганебно злили війну. Тепер діти та онуки будуть за це розплачуватись. Ганьба! Ганьба! Ганьба!

Після того, як рашисти накивали п'ятами з Харківщини, риторика щодо так званої "спецоперації" стрімко змінилася.

Михайло Шеремет, член комітету Держдуми з питань безпеки:

Ми повинні бути солідарні з нашими хлопцями, які знаходяться безпосередньо на фронті - не побоюсь цього слова, хоча ми й називаємо це "спецоперацією". Тому, без повної мобілізації, переходу на військові колії, ми не досягнемо необхідних результатів…

Рашисти вже в відкриту почали називати "спеціальну воєнну операцію" забороненим на росії словом. Зокрема, лідер російських комуністів зюганов заявив, що йде війна, яку вони не мають права програти та закликав до загальної мобілізації. Що дивно: законне покарання від правоохоронних органів за свій наклеп на "СВО" політик так і не отримав… Зате отримав на горіхи від населення:

Сам мобілізуватися не хоче? - Потрібно більше м'яса! - Самі затіяли, то й самі йдіть на фронт!

Росіяни, які цілком і повністю підтримують війну та знищення українців, після розмов про мобілізацію - одразу починають задкувати. Вочевидь, воювати можуть лише у диванних військах! Тож, позиція кремля багатьох заспокоїла.

дмитро пєсков, речник володимира путіна:

Чи розглядається варіант повної або часткової мобілізації в росії? - На даний момент - ні. Про це мова не йде.

За словами представників кремля, не йде мова і про переговори з Україною. Навіть після фіаско на Харківщині. Хоча, на пропагандистських каналах від деяких росіян можна почути абсолютно протилежну думку.

Борис Надєждін, російський політик:

Нам противостоит вообще сильная армия, которая полностью поддерживается экономически Европой. - Вы предлагаете мобилизацию провести? - Начать переговоры о прекращении войны и перейти к политическим вопросам.

І такі спроби від росіян вже були, хоча вони того й не афішують. За словами віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, після контрнаступу окупанти через офіційні та неофіційні канали намагались домовитись про переговори, втім Україна відмовила. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба теж підтверджує, що періодично такі сигнали від росії з'являються. Однак, варто розуміти:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Кожного разу ця згадка супроводжується додаванням елементу, що росія готова говорити про виконання її вимог і це, відповідно, нівелює саму згадку про переговори. Цілі росії наразі залишаються незмінними. Росія хоче повної поразки України.

Як би у кремлі не поперхнулись з такими бажаннями. Замість того, щоб забрати державність в України, росії варто дуже ретельно слідкувати за тим, чи не розпадеться її власна "дєржава". Зокрема, колишній генерал армії США Бен Ходжес у своїй колонці закликав вже починати готуватися до розпаду "вєлікай і магучєй". За його словами, недовіра російського суспільства до їхнього вождя лише зростатиме. Як наслідок - почнуться протистояння між народами.

Бен Ходжес, колишній генерал армії США:

Якщо якісь войовничі чеченці вирішать розв'язати нову війну за незалежність, де путін знайде військові ресурси, щоб вести її тепер, коли він так багато присвятив Україні?

Ходжес також вважає, що західним країнам необхідно ретельно готуватися до розпаду росії. Принаймні, точно знати, до яких заходів, в тому числі запобіжних, необхідно буде вдаватися. Щоб не було сюрпризів та незрозумілості, як під час розпаду СРСР.

Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони:

Річ у тому, що на території росії є ядерна зброя. Хто її буде контролювати, хто буде відповідати за її незастосування. Я думаю, що це один з фундаментальних і стримуючих факторів, що стосується розвалу російської федерації.

Підливати олію у вогонь почали й російські чиновники. Зокрема, у головах деяких депутатів 18 округів відбулося невеличке просвітлення - вони раптово зрозуміли, що країна летить в безодню.

Звернувся в Держдуму з пропозицією відсторонити путіна з посади у зв'язку з державною зрадою! Його рішення про початок "СВО" привело до гибелі російських військових, проблемам в російській економіці та розширенню НАТО. Кордон з НАТО збільшився вдвічі!

Та, очевидно, що скинути вождя в сучасних умовах - практично нереально. Їхати в Україну, щоб стати вантажем-200 росіяни не мають бажання. Як і вийти на вулицю, щоб продемонструвати своє невдоволення. Однак, експерти переконані, що поразка на Харківському фронті завдала нищівного удару по репутації путіна та військового командування рф. А відповідно - дещо наблизила невідворотнє падіння російської державності.