російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу. Вдруге за день і третій - за два останні дні.

Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - розповів він.

За його словами, знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд.

Як повідомлялося, сьогодні російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство.

Також у середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Пізніше стало відомо, що російські військові ударили ракетою Х-101 з літака Ту-95МС. Загальна кількість випущених ракет по місту становила 8. Російські окупанти для ударів по Кривому Рогу застосували ракети типу "Кинджал" і "Іскандер".

Після російських ракетних ударів по гідротехнічній споруді в Кривому Розі в річці Інгулець піднявся рівень води. Жителів деяких вулиць закликали евакуюватися.