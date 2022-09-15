Другий раз на день: росія продовжує сипати ракетами по Кривому Рогу [ Редагувати ]
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російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу. Вдруге за день і третій - за два останні дні.
Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.
"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - розповів він.
За його словами, знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд.
Як повідомлялося, сьогодні російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство.
Також у середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Пізніше стало відомо, що російські військові ударили ракетою Х-101 з літака Ту-95МС. Загальна кількість випущених ракет по місту становила 8. Російські окупанти для ударів по Кривому Рогу застосували ракети типу "Кинджал" і "Іскандер".
Після російських ракетних ударів по гідротехнічній споруді в Кривому Розі в річці Інгулець піднявся рівень води. Жителів деяких вулиць закликали евакуюватися.
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